Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor, giden gidene! "Bana müsaade" dedi, bavulunu topladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-Lacivertli ekipte ara transfer dönemi "gidenler" listesiyle açıldı. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya gitmesinin ardından adaşı İrfan Can Eğribayat da takımdan ayrıldı. Forma şansı bulamayan başarılı file bekçisi, Süper Lig'in flaş ekibine imzayı attı. İşte ayrılığın maliyeti...

Emre Şen
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ikinci ayrılığı resmen gerçekleşti. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen ve düzenli forma giymek isteyen kaleci İrfan Can Eğribayat, Sarı-Lacivertli takımla vedalaştı.

SAMSUNSPOR İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe de yaprak dökümü sürüyor, giden gidene! "Bana müsaade" dedi, bavulunu topladı 1

27 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor'a kiralandı. Karadeniz temsilcisi, tecrübeli kaleciyi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu da ekledi.

KASAYA GİRECEK RAKAM BELLİ OLDU

Fenerbahçe de yaprak dökümü sürüyor, giden gidene! "Bana müsaade" dedi, bavulunu topladı 2

Samsunspor, sezon sonunda İrfan Can Eğribayat'ın performansından memnun kalırsa, 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncunun tapusunu alabilecek. Fenerbahçe, Göztepe'den transfer ettiği kaleciyi aynı bedelle elden çıkarmış olacak.

Böylece Sarı-Lacivertlilerde kısa süre içinde hem İrfan Can Kahveci hem de İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrılmış oldu.

