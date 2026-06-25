Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 17 oyuncu ayrılıyor

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli yönetim, takıma katılacak yeni yıldızlar için yoğun bir mesai harcarken, diğer yandan mevcut kadrodaki inanılmaz şişkinliği çözmek adına dev bir operasyon için düğmeye bastı.

MURIQI GELDİ, KADRO 40 KİŞİYE ÇIKTI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik heyetin raporu doğrultusunda adımlar atan Fenerbahçe'de, kiralık sözleşmeleri biten futbolcuların Samandıra'ya dönmesi kadroyu bir anda kalabalıklaştırdı. Son olarak taraftarın sevgilisi Vedat Muriqi transferinin de mutlu sonla tamamlanıp takıma katılmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerin A takım havuzundaki futbolcu sayısı 40'a dayandı.

Yönetimin, transfer döneminin sonuna kadar stoper, orta saha ve kanat bölgeleri başta olmak üzere en az 5 kritik takviye daha yapmayı planladığı ve bu hamlelerle birlikte kadrodaki toplam oyuncu sayısının 45'e kadar yükseleceği belirtildi.

TFF KURALI DEV TEMİZLİĞİ ZORUNLU KILDI

Sarı-lacivertli kurmayları asıl düşündüren konu ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği kadro kısıtlamaları. TFF'nin Süper Lig takımları için uyguladığı 28 kişilik A Takım listesi bildirim kuralı, Fenerbahçe'de büyük bir tasfiyeyi zorunlu kılıyor.

Bu kural doğrultusunda, planlanan yeni transferlerin de listeye dahil edilebilmesi ve kadronun ideal sayısına çekilebilmesi için yönetimin transfer süreci bitene kadar en az 17 isimle vedalaşması gerekiyor. Kiralık gönderilecek genç yeteneklerin yanı sıra, kadroda düşünülmeyen tecrübeli isimlerin de sözleşme feshi veya bonservis yoluyla takımdan ayrılması bekleniyor.