Fenerbahçe'de yeni kriz! Mourinho'nun geleceği ve tazminatı tartışılıyor

Fenerbahçe'de sular durulmuyor, belirsizlikler bitmiyor. Başkan Ali Koç seçim için pazar günkü konuşmasında tarihi eylül ayı olarak açıklarken, imza kampanyası başlatan muhalefet tarihin erkene çekilmesi için elinden geleni yapıyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmemesi için uğraşan Başkan Koç ve yönetiminin şu andaki en büyük krizi ise Jose Mourinho...

AYRILMAYA YANAŞMADI

Başkan Ali Koç ve yönetim, futbolda başarısız geçen sezonun ardından Portekizli çalıştırıcı ile yolları ayırmak istese de onun buna yanaşmadığı öğrenildi.

TAZMİNATI BIRAKMIYOR

Başarıları kadar, ayrıldığı kulüplerden kazandığı tazminatlarla da kariyeri boyunca gündeme oturan dünyaca ünlü teknik adam Fenerbahçe’de de tazminatını bırakmak istemedi.

TRANSFER RAPORU SUNDU

Yönetim yolları ayırmak istese de Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yeni sezonun kamp programını ve hangi takımlarla hazırlık maçı oynanacağını belirlediğini açıklamıştı. Gönderilmek istenen Portekizli çalıştırıcının yönetime de transfer raporunu sunduğu ortaya çıktı.

ARAYIŞLAR BAŞLADI AMA...

Yeni hoca arayışlarına başlamasına rağmen yüksek tazminat nedeniyle eli kolu bağlanan Başkan Ali Koç ve yönetiminin önümüzdeki günlerde Mourinho ile tekrar masaya oturacağı ve vedalaşmanın yollarını arayacağı öğrenildi.

Yönetim bunu başarması halinde hoca adaylarıyla tek tek görüşmeye başlayacak.

88.5 MİLYON STERLİN TAZMİNAT KAZANDI

Futbol tarihine kazandığı kupalarla adını altın harflerle yazdıran Jose Mourinho’nun çalıştırdığı takımlardan ayrılırken aldığı tazminatlar servet niteliğinde. Portekizli çalıştırıcı, 2007’de Chelsea’den 18 milyon sterlin, 2013’te Real Madrid’den 17 milyon sterlin, 2015’te tekrar Chelsea’den 12.5 milyon sterlin, 2018’de Manchester United’dan 17 milyon sterlin, 2021’de Tottenham’dan 18 milyon sterlin tazminat kazandı. Fenerbahçe’nin de Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırması için 15 milyon euro ödemesi gerekiyor.