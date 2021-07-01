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Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları başladı

01.07.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. İdmanda yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun yer aldı.

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları başladı

Yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saat 19.00’da Dereağzı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe’de idman Volkan Demirel, Zeki Göle ve Fatih Yıldız eşliğinde gerçekleştirildi. Antrenmana milli takımda yer alan oyuncular katılmazken, Diego Perotti de çalışmalarda yer almadı. Yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun ise sahaya çıkan isimlerdi.

Sarı-lacivertliler yarın sabah geçeceği sağlık kontrolünün ardından, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Steven Caulker
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