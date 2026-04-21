Fenerbahçe'de yeni sezonun golcüsü belli oldu! Ön protokol hazır

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'dan ilk bomba gelmek üzere. Golcü oyuncu Vedat Muriqi için sarı-lacivertlilerin ön protokol imzaladığı belirtildi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminin ayak sesleri, transfer piyasasını sarsan dev bir hamleyle duyulmaya başlandı.

SADETTİN SARAN’DAN İLK BOMBA: VEDAT MURIQI İLE ÖN PROTOKOL İMZALANDI!

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, taraftarın sevgilisi Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Kosovalı golcüyle ön protokol imzalandığı ve dönüşün yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi Sadettin Saran, yeni sezonda transferde ilk hamlesine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden Kadıköy’e getirmek için harekete geçen Saran’ın, Kosovalı yıldız ile her konuda anlaşma sağlayarak ön protokol imzaladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli taraftarların "Kosovalı Kule" lakabıyla bağrına bastığı Vedat Muriqi için geri dönüş operasyonu resmen başladı. Sadettin Saran ve ekibinin, golcü oyuncu ve temsilcisiyle yürüttüğü gizli pazarlıkların olumlu sonuçlandığı ifade ediliyor. Yapılan ön protokolle birlikte, Saran’ın başkanlık koltuğuna oturması durumunda Muriqi’nin vakit kaybetmeden İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor

İSPANYOL EKİBİNİN TALEBİ BELLİ OLDU!

İspanya'da bitime 7 hafta kala düşme potasının 2 puan üzerine bulunan Mallorca'nın golcü oyuncu için isteği belli oldu. İspanyol ekibi küme düşse de düşmese de sezon sonu oyuncu ile yollarını ayırmaya ikna olsa da baremin minimum 10 milyon eurolardan başlayacağı öğrenildi.

YARIM KALAN HİKAYE TAMAMLANIYOR

Daha önce Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken ve kulübe ciddi bir bonservis kazandırarak önce Lazio’nun ardından Mallorca'nın yolunu tutan Muriqi, taraftarla olan güçlü bağıyla biliniyor. Forvet hattında fiziksel gücü ve bitiriciliğiyle fark yaratması beklenen 31 yaşındaki golcünün, Sadettin Saran'ın yeni sezon hamlesi olacak.

Kosovalı golcü, İspanya La Liga'da 30 maçta 21 gol 1 asistlik performansı dikkatleri üzerine çekti.

