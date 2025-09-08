SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Başkan Ali Koç ibreyi Domenico Tedesco’ya çevirdi...

Fenerbahçe’de teknik direktör sorunu bugün çözüme kavuşuyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler Sportif Direktör Devin Özek'in yaptığı sunumlar sonrası ibreyi Domenico Tedesco’ya döndürdü.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Başkan Ali Koç ibreyi Domenico Tedesco’ya çevirdi...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oluyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun toplantısından Jose Mourinho’nun yerine gelecek isim için ihtimaller daraldı. Bugün açıklanması beklenen yeni teknik direktör için ihtimaller sıralandı…

İLK SIRADA TEDESCO!

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Başkan Ali Koç ibreyi Domenico Tedesco’ya çevirdi... 1

DHA'nın haberine göre; 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine resmen bildirdi. Kariyerinde bulunan kulüp takımları ve Belçika Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Alman asıllı İtalyan teknik adam, sarı lacivertlilerin ilk sırasında yer alıyor.

İSMAİL KARTAL İHTİMALİ

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Başkan Ali Koç ibreyi Domenico Tedesco’ya çevirdi... 2

Fenerbahçe'de bir grup yönetici ligi tanıması ve geçtiğimiz dönemde şampiyonluğu kıl payı kaçırması sebebiyle İsmail Kartal isminde birleşirken, bu isteği Başkan Ali Koç'a bildirdi. Sportif Direktör Devin Özek'in yabancı teknik adam istemesi ile arada kalan Ali Koç, her iki teknik adamla da görüşürken, Tedesco'da sıkıntı çıkması halinde İsmail Kartal'ı ikinci sıraya yazdı.

ALİ KOÇ AÇIKLADI

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Başkan Ali Koç ibreyi Domenico Tedesco’ya çevirdi... 3

Yeni teknik direktör konusunda yerli-yabancı ayrımına değinen Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" dedi.

‘‘ALMAN EKOLÜNE YÖNELDİK…’’

Fenerbahçe de yeni teknik direktör belli oluyor! Başkan Ali Koç ibreyi Domenico Tedesco’ya çevirdi... 4

Koç, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte Okan Buruk'un Osimhen yerine Eyüpspor'a karşı golcü kararı!İşte Okan Buruk'un Osimhen yerine Eyüpspor'a karşı golcü kararı!
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Teknik Direktör José Mourinho Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Nihat Kahveci hezimete susmadı! ‘‘Beni kahreden bu...''

Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti! Zor ayırmışlar

Dilan Polat bu sefer de görüntüleri ifşa etti! Zor ayırmışlar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Uğurcan Çakır'dan maç sonu 6-0 yorumu!

Uğurcan Çakır'dan maç sonu 6-0 yorumu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.