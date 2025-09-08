Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor! Başkan Ali Koç ibreyi Domenico Tedesco’ya çevirdi...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de yeni teknik direktör belli oluyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun toplantısından Jose Mourinho’nun yerine gelecek isim için ihtimaller daraldı. Bugün açıklanması beklenen yeni teknik direktör için ihtimaller sıralandı…

İLK SIRADA TEDESCO!

DHA'nın haberine göre; 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine resmen bildirdi. Kariyerinde bulunan kulüp takımları ve Belçika Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Alman asıllı İtalyan teknik adam, sarı lacivertlilerin ilk sırasında yer alıyor.

İSMAİL KARTAL İHTİMALİ

Fenerbahçe'de bir grup yönetici ligi tanıması ve geçtiğimiz dönemde şampiyonluğu kıl payı kaçırması sebebiyle İsmail Kartal isminde birleşirken, bu isteği Başkan Ali Koç'a bildirdi. Sportif Direktör Devin Özek'in yabancı teknik adam istemesi ile arada kalan Ali Koç, her iki teknik adamla da görüşürken, Tedesco'da sıkıntı çıkması halinde İsmail Kartal'ı ikinci sıraya yazdı.

ALİ KOÇ AÇIKLADI

Yeni teknik direktör konusunda yerli-yabancı ayrımına değinen Koç, "Açık söylüyorum, yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca'dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor" dedi.

‘‘ALMAN EKOLÜNE YÖNELDİK…’’

Koç, "Çok iyi Portekizli hocalar var ama camiamız artık Portekizli hoca ismi duymak istemiyor. Bu nedenle Alman ekolüne yöneldik." ifadelerini kullandı.