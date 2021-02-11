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Fenerbahçe'de yeni transferler geçen sezona göre düşüşte

11.02.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni transferler geçen sezona göre düşüşte

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı isimler, geçtiğimiz sezonun performans olarak en iyi oyuncuları arasında yer alırken, bu sezon ortaya koydukları form grafiğiyle beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunun başında yaptığı transferlerle dikkat çekmiş, geçtiğimiz sezon gösterdikleri iyi performansla adından söz ettiren isimleri kadrosuna katmıştı. Jose Sosa, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Papiss Cisse, Sinan Gümüş, Lemos ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin bu sezon büyük beklentiler içinde olduğu oyunculardı. Sezon başında kadroya katılan bu isimler, geçen sezona göre istatistiksel olarak düşüşe geçti.

2

PAPİSS CİSSE

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan transfer ettiği Senegalli futbolcu Papiss Cisse, geçen sezon Süper Lig'in 24. haftasına kadar olan periyotta forma giydiği 22 maçta 16 gol atıp, 1 asist yaparken, bu sezon ligin ilk 24 haftasında sahada yer aldığı 18 müsabakada 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Cisse, gol sayısında yüzde 75'lik bir düşüş yaşadı.

JOSE SOSA

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla ligin ilk 24 haftasında yer aldığı 22 maçta takımına 5 gol, 5 asistlik katkı sağlarken, bu sezon sarı-lacivertli ekiple 18 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

FİLİP NOVAK

Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren bir diğer isim olan Filip Novak, 2019-2020 sezonunun ilk 24 haftasında 20 maçta forma giyerken, 2 de gol kaydetti. Novak, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 haftada 19 kez kadroda yer alırken, bu maçlarda sadece 9 kez forma şansı buldu.

3

GÖKHAN GÖNÜL

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve daha sonra 2016-2017 sezonunun başında Beşiktaş'a imza atan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, bu sezon başında sarı-lacivertli ekibe geri dönmüştü. Gönül, geçtiğimiz sezon ligde 24 haftada forma giydiği 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı yaparken, bu sezon sakatlıklardan dolayı kadroda çok fazla yer bulamadı. Yalnızca 10 müsabakada forma giyen tecrübeli oyuncu, takımı adına 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

4

CANER ERKİN

Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapan bir diğer isim olan Caner Erkin, 2016-2017 sezonunda Gökhan Gönül gibi sarı-lacivertlilerden ayrılıp önce Inter'e transfer oldu ardından 1 ay sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 24 haftada sahada yerde aldığı 21 maçta 2 gol, 9 asistlik katkı sağlarken, bu sezon forma giydiği 21 müsabakada 6 asist yaptı.

5

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe'nin Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlılarla ligin ilk 24 haftasında 23 maçta forma giyerken, takıma 6 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu. Yandaş bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla 20 maçta 3 gol atabildi.

6

SİNAN GÜMÜŞ

2019-2020 sezonunun ilk yarısını İtalyan ekibi Genoa'da geçiren Sinan Gümüş, 3 maçta forma giyerken takımı adına herhangi bir katkıda bulunmamıştı. Ligin ikinci yarısında Antalyaspor'da forma giyen Gümüş, 10 maçta 5 gol atıp 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla ligde 11 müsabakada 2 gol atıp 1 asist yaptı.

7

MAURİCİO LEMOS

Fenerbahçe'ye La Liga 2 ekibi Las Palmas'tan transfer olan ve gösterdiği performansla eleştirilen Mauirico Lemos, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde ligde 26 maçta forma giyerken, bu mücadelelerde 2 kez çift sarı karttan oyun dışında kalmıştı. Lemos, sarı-lacivertli forma altında ligde 8 maçta sahaya çıkıp 1 mücadelede çift sarı karttan kırmızı kart gördü. kupada da 2 maçta oynayıp 1 kez direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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