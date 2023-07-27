Fenerbahçe'de yeni transferler şov yaptı! Gelen oyunculardan nokta atışı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 5-0 kazanıp tur kapısını araladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler adeta şov yaptı.

5 YENİ TRANSFER SAHADA YER ALDI

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler taraftarın önünde ilk resmi maçlarına çıktı.

Sarı-lacivertlilerin 11’inde 5 yeni isim yer aldı. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Teknik Direktör İsmail Kartal; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11’ini sahaya sürdü. Djiku, Szymanski, Kent, Tadic ve Dzeko ilk resmi maçlarına ilk 11'de başladı.

YENİ TRANSFERLER GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ryan Kent, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski ilk resmi maçlarında golle tanıştı. Gol atmalarının yanında harika bir performans ortaya koyan bu isimlerde taraftarlardan geçer not aldı.

