Fenerbahçe'de yeni yönetimi büyük kriz bekliyor

Fenerbahçe'de yüksek maaşlı futbolcular nedeniyle bütçe alarmı verildi. Sarı-lacivertlilerin harcama limitlerinde kritik seviyeye geldiği öğrenilirken, gelecek yönetimin yeni transferlere yer açmak için maaşı yüksek isimlerle yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

Takımdaki en yüksek maliyetli oyunculara Ederson'un öncülük ettiği ifade ediliyor. Mourinho'nun maliyeti ve Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası limitleri zorlayan Fenerbahçe'nin, UEFA'dan yaklaşık 10 milyon euro ceza alabileceği konuşuluyor.

Takvim'in haberine göre yeni yönetimin aynı sorunu gelecek sezon yaşamamak adına maaş bütçesinde küçülmeye gitmesi bekleniyor.