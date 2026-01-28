Fenerbahçe'de yılın transfer bombası bugün patlıyor! N'Golo Kante imzaya geliyor

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu ve Tedesco'nun ısrarla istediği Fransız yıldız N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. İtalya'nın önde gelen haber kaynaklarından Tuttomercatoweb, Sarı-Lacivertli taraftarları sokağa dökecek haberi duyurdu.

GÜN SONUNA KADAR İMZALAR ATILACAK

Haberde; Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki yıldız için Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile yaptığı görüşmelerde anlaşma zeminine vardığı belirtildi. Transferdeki son pürüzlerin giderildiği ve görüşmelerin gün sonuna kadar resmiyet kazanarak tamamlanacağı iddia edildi.

2.5 YILLIK İMZA, MAAŞTA BÜYÜK FEDAKARLIK

Sarı-Lacivertlilerin, Kante ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Transferin en dikkat çeken detayı ise Fransız yıldızın yaptığı fedakarlık oldu. Kante'nin, Fenerbahçe'ye gelebilmek için Suudi Arabistan'da kazandığı astronomik yıllık ücretten vazgeçtiği ve çok daha düşük bir rakama "evet" dediği belirtildi.