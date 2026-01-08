Fenerbahçe'de yılın transferi bitti, rekor kırıldı! Matteo Guendouzi uçağa bindi geliyor: İşte Galatasaray detayı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde sessizliğini bozan Fenerbahçe, yılın bombasını patlattı. Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

TARİHİN EN PAHALISI!

Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibine servet ödeyecek. Yapılan anlaşmaya göre; 26 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro bonus olmak üzere toplamda 28 milyon Euro kasadan çıkacak. Bu rakamla Guendouzi, Kerem Aktürkoğlu'nu (22.5 milyon Euro) geçerek Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirdi.

GELİŞ SAATİ VE SÜPER KUPA HEDEFİ

Lazio'daki arkadaşlarıyla vedalaşan 26 yaşındaki Fransız yıldızın, 8 Ocak Perşembe günü (bugün) İstanbul'da olması bekleniyor. Guendouzi'yi taşıyan uçağın saat 13.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanıyor.

Yönetim, lisans işlemlerini jet hızıyla halledip, yıldız oyuncuyu 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali kadrosuna yetiştirmeyi hedefliyor.