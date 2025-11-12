Fenerbahçe'de yönetim Feyenoord oyuncusu Quinten Timber transferi için Hollanda'da! Transferde sıcak gelişme duyuruldu...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de transfer hareketliliği başladı. Sezona Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç önderliğinde kurulan kadroyla hazırlanan sarı-lacivertliler takıma takviye konusunda çalışmalarına başladı. Başkan Sadettin Saran’ın transferden sorumlu bir yöneticini Hollanda’ya gönderdiği ve Timber transferinde hareketli dakikaların başladığı iddia edildi.

‘‘ŞARTLARINI SORDU!’’

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ın şartlarını sordu. Quinten Timber için cuma gününden sonra daha net konuşacağım.” dedi.

HOLLANDA SEFERİ BAŞLADI…

Öte yandan gazeteci Reşat Can Özbudak’ın iddiasına göre ise Fenerbahçe’de transferden sorumlu bir yönetici şu an Hollanda’da. Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.

‘‘FENERBAHÇE SANTRAFOR ALMAK İSTİYOR’’

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘8 numarayı hep önemsiyor ve öne koyuyordum. Fenerbahçe yönetimin aldığı kararla; 8 numara konusu ne kadar önemliyse santrafor konusuda o kadar önemli hale geldi. Fenerbahçe devre arasında bir santrafor almak istiyor. Birden fazla aday var.'' ifadelerini kullandı.

ALEX REUTERS’E TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Fenerbahçe yönetimi uluslararası bir Scout Ekibi kurmak istiyor. Bu doğrultuda Feyenoord'ta görev yapan ve Bayer Leverkusen tecrübesi de bulunan Alex Reuters'e teklif yapıldı.’’ İfadelerini kullandı.