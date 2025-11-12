SPOR

Fenerbahçe'de yönetim Feyenoord oyuncusu Quinten Timber transferi için Hollanda'da! Transferde sıcak gelişme duyuruldu...

Fenerbahçe, sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde kadro güçlendirilecek. Quinten Timber için şartlar sorgulanırken, kulüp Hollanda'da transfer sorumlusuyla görüşmelerine devam ediyor. Ayrıca, devre arası için santrafor arayışında olan Fenerbahçe'nin birden fazla aday üzerinde durduğu bildirildi. Transfer hareketliliği, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Burak Kavuncu
Quinten Timber

Quinten Timber

HOL Hollanda
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Feyenoord
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe’de transfer hareketliliği başladı. Sezona Jose Mourinho ve Başkan Ali Koç önderliğinde kurulan kadroyla hazırlanan sarı-lacivertliler takıma takviye konusunda çalışmalarına başladı. Başkan Sadettin Saran’ın transferden sorumlu bir yöneticini Hollanda’ya gönderdiği ve Timber transferinde hareketli dakikaların başladığı iddia edildi.

‘‘ŞARTLARINI SORDU!’’

Fenerbahçe de yönetim Feyenoord oyuncusu Quinten Timber transferi için Hollanda da! Transferde sıcak gelişme duyuruldu... 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ın şartlarını sordu. Quinten Timber için cuma gününden sonra daha net konuşacağım.” dedi.

HOLLANDA SEFERİ BAŞLADI…

Fenerbahçe de yönetim Feyenoord oyuncusu Quinten Timber transferi için Hollanda da! Transferde sıcak gelişme duyuruldu... 2

Öte yandan gazeteci Reşat Can Özbudak’ın iddiasına göre ise Fenerbahçe’de transferden sorumlu bir yönetici şu an Hollanda’da. Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı.

‘‘FENERBAHÇE SANTRAFOR ALMAK İSTİYOR’’

Fenerbahçe de yönetim Feyenoord oyuncusu Quinten Timber transferi için Hollanda da! Transferde sıcak gelişme duyuruldu... 3

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘8 numarayı hep önemsiyor ve öne koyuyordum. Fenerbahçe yönetimin aldığı kararla; 8 numara konusu ne kadar önemliyse santrafor konusuda o kadar önemli hale geldi. Fenerbahçe devre arasında bir santrafor almak istiyor. Birden fazla aday var.'' ifadelerini kullandı.

ALEX REUTERS’E TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Fenerbahçe de yönetim Feyenoord oyuncusu Quinten Timber transferi için Hollanda da! Transferde sıcak gelişme duyuruldu... 4

Yağız Sabuncuoğlu, ‘‘Fenerbahçe yönetimi uluslararası bir Scout Ekibi kurmak istiyor. Bu doğrultuda Feyenoord'ta görev yapan ve Bayer Leverkusen tecrübesi de bulunan Alex Reuters'e teklif yapıldı.’’ İfadelerini kullandı.

Canlı Skor

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...
İspanyol basını duyurdu! Osimhen için rapor hazır! Lewa F.Bahçe...İspanyol basını duyurdu! Osimhen için rapor hazır! Lewa F.Bahçe...
transfer Feyenoord son dakika fenerbahçe Yağız Sabuncuoğlu
