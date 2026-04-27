Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı! Seçim kararı iddiası

Sarı-lacivertli kulüpte sıcak saatler! Galatasaray derbisi sonrası yükselen tepkiler ve şampiyonluk yarışında açılan puan farkı üzerine toplanan yönetim, olağanüstü seçim kararı alma aşamasında. Resmi açıklamanın dakikalar içerisinde yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM KARARI! YÖNETİM KURULU KARARINI VERDİ

Sports Digital'in haberine göre; Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup olunması ve puan farkının 7'ye çıkmasının ardından Fenerbahçe yönetimi, kulüp binasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Saatler süren görüşmenin ardından, camiadaki tansiyonu düşürmek ve kulübün önünü açmak adına olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA KAPIDA

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Alınan karar kısa süre içerisinde kulübün resmi internet sitesi üzerinden taraftarlara duyurulacak. Bu kararın ardından camianın önde gelen isimlerinin başkan adaylığı için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

TEDESCO VE EDERSON KRİZİ SONRASI İLK ADIM

Özellikle kaleci Ederson’un derbide kırmızı kartla atılması ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğinin tartışıldığı bir ortamda alınan bu seçim kararı, Fenerbahçe’de yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.

Toplantıda Ederson için alınacak kararın PFDK'nin vereceği cezaya göre şekilleneceği belirtildi. Öte yandan teknik direktör Tedesco ile ilgili kararın da kısa süre içerisinde netleşeceği öğrenildi.