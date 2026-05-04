Fenerbahçe'de yönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettiler

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Dorgeles Nene, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alman temsilcisi Stuttgart, sarı-lacivertli oyuncu için ciddi bir hamle yaptı.

22 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Bundesliga ekibi Stuttgart, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Alman kulübü, genç futbolcu için 22 milyon Euro’luk resmi teklifini ileterek transferde ne kadar istekli olduğunu ortaya koydu.

Uzun süren takip sürecinin ardından Stuttgart scout ekibi, yönetime net bir rapor sundu. Raporda Nene’nin mutlaka transfer edilmesi gerektiği vurgulanırken, bu değerlendirme sonrası resmi teklif süreci hız kazandı.

KARAR YENİ YÖNETİMİN

Fenerbahçe’ye ulaşan yüksek bonservis teklifine rağmen son söz henüz söylenmiş değil. Sarı-lacivertli kulüpte göreve gelecek yeni başkan ve yönetim kurulu, Dorgeles Nene’nin geleceğiyle ilgili nihai kararı verecek.

18 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Fenerbahçe’nin sezon başında Salzburg’tan 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı genç yıldız, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Nene, forma giydiği maçlarda 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak değerini kısa sürede artırdı.