SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de yönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettiler

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Dorgeles Nene’ye Stuttgart talip oldu. Alman ekibi, 22 milyon Euro’luk resmi teklifini sunarken, transferin kaderini sarı-lacivertlilerde göreve gelecek yeni yönetim belirleyecek.

Fenerbahçe'de yönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettiler
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Dorgeles Nene, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Alman temsilcisi Stuttgart, sarı-lacivertli oyuncu için ciddi bir hamle yaptı.

22 MİLYON EURO’LUK TEKLİF

Bundesliga ekibi Stuttgart, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Alman kulübü, genç futbolcu için 22 milyon Euro’luk resmi teklifini ileterek transferde ne kadar istekli olduğunu ortaya koydu.

Fenerbahçe de yönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettiler 1

“KESİNLİKLE TRANSFER EDİLMELİ”

Uzun süren takip sürecinin ardından Stuttgart scout ekibi, yönetime net bir rapor sundu. Raporda Nene’nin mutlaka transfer edilmesi gerektiği vurgulanırken, bu değerlendirme sonrası resmi teklif süreci hız kazandı.

Fenerbahçe de yönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettiler 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

KARAR YENİ YÖNETİMİN

Fenerbahçe’ye ulaşan yüksek bonservis teklifine rağmen son söz henüz söylenmiş değil. Sarı-lacivertli kulüpte göreve gelecek yeni başkan ve yönetim kurulu, Dorgeles Nene’nin geleceğiyle ilgili nihai kararı verecek.

Fenerbahçe de yönetimin kafasını karıştıran teklif! Resmen ilettiler 3

18 MİLYON EURO’LUK YATIRIM

Fenerbahçe’nin sezon başında Salzburg’tan 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı genç yıldız, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. Nene, forma giydiği maçlarda 11 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak değerini kısa sürede artırdı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Aziz Yıldırım'da: Herkes onu bekliyordu! Kararını verdiGözler Aziz Yıldırım'da: Herkes onu bekliyordu! Kararını verdi
Günay'ın fişini çektiler! G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesiGünay'ın fişini çektiler! G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Dorgeles Nene
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Tıklım tıklım oldu: 'Akın akın geldiler' Beklentilerini aştı

Tıklım tıklım oldu: 'Akın akın geldiler' Beklentilerini aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.