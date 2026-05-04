Günay Güvenç'in fişini çektiler! G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi

Galatasaray’da kaleci rotasyonu bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Uğurcan Çakır’ın forma giymediği karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ciddi sorunlar yaşadı.

YEDEK KALECİLER GÜVEN VERMEDİ

Uğurcan’ın yokluğunda oynanan kritik maçlarda istenilen performans ortaya konulamadı. Günay Güvenç’in görev aldığı süreçte Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ne elenen takım, Süper Lig’de ise Samsunspor karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu süreçte forma şansı bulan Batuhan Şen de yeterli katkıyı veremedi.

YENİ SEZONDA KALEDE DEĞİŞİM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, yeni sezon için kaleci alternatiflerini gözden geçirme kararı aldı. Günay Güvenç’in yerine kulübede görev alacak yeni bir isim arayışına girilirken, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş gündeme geldi. 2005 doğumlu genç kaleci, alt yaş milli takımlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. 1.93 boyundaki file bekçisi için gelecek vadeden bir isim değerlendirmesi yapılıyor.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Sözleşmesi sona erecek olan Batuhan Şen ile yolların ayrılması bekleniyor. Kalede altyapı kontenjanı ise Jankat Yılmaz’a emanet edilecek. Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki kalecinin sezon sonunda takıma geri dönmesi ve sözleşmesinin uzatılması planlanıyor.