Günay Güvenç'in fişini çektiler! G.Saray'dan sürpriz kaleci hamlesi

Galatasaray’da Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kalede yaşanan sorunlar, sezonun kritik kayıplarında belirleyici oldu. Yedek kaleciler beklentiyi karşılayamazken, yönetim yeni sezon öncesi rotasyonda değişime gitmeye hazırlanıyor.

Cevdet Berker İşleyen
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’da kaleci rotasyonu bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Uğurcan Çakır’ın forma giymediği karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ciddi sorunlar yaşadı.

YEDEK KALECİLER GÜVEN VERMEDİ

Uğurcan’ın yokluğunda oynanan kritik maçlarda istenilen performans ortaya konulamadı. Günay Güvenç’in görev aldığı süreçte Galatasaray, Turkcell Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye mağlup oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği’ne elenen takım, Süper Lig’de ise Samsunspor karşısında ağır bir yenilgi aldı. Bu süreçte forma şansı bulan Batuhan Şen de yeterli katkıyı veremedi.

YENİ SEZONDA KALEDE DEĞİŞİM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yönetim, yeni sezon için kaleci alternatiflerini gözden geçirme kararı aldı. Günay Güvenç’in yerine kulübede görev alacak yeni bir isim arayışına girilirken, Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş gündeme geldi. 2005 doğumlu genç kaleci, alt yaş milli takımlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. 1.93 boyundaki file bekçisi için gelecek vadeden bir isim değerlendirmesi yapılıyor.

