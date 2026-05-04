Gözler Aziz Yıldırım'da: Herkes onu bekliyordu! Kararını verdi

Fenerbahçe’de Galatasaray yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynadı. Yönetim değişime giderken gözler yaklaşan kongreye çevrildi. Adaylar netleşirken, Aziz Yıldırım’ın vereceği karar camianın kaderini belirleyecek.

Cevdet Berker İşleyen

Sarı-Lacivertli Yönetim, 3-0’lık Galatasaray yenilgisi sonrası peş peşe kritik kararlar aldı. İlk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’in görevlerine son vermiş ve ardından 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağı açıklamıştı.

Başkan Sadettin Saran, kongrede yarışmayacağını açıklardı Son 5 yıldaki 4. seçim öncesi adaylıklarını açıklayan isimler Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk oldu. Kongre sürecine girilirken tüm gözler Aziz Yıldırım’a çevrildi.

‘ÇOCUKLARIN AĞLAMASINI ÖNLEMEK İÇİN...’

Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama “Her şey berraklaşsın, kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamsını önleyebilecek bir oluşum olursa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Kamuoyunda bazı başkan adaylarıyla görüştüğüm söyleniyor, kimseyle görüşmedim” dedi.

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Yıldırım'ın bugün kamuoyuna önemli açıklamalar yapacağı iddia edildi. 'Aday ol' baskısıyla karşı karşıya olan Aziz Yıldırım'ın bu çağrılara net bir yanıt vermesi bekleniyor.

1 YILLIK ADAYLIK

Bir sürpriz olmazsa Aziz Yıldırım'ın 2027'ye kadar olan dönemde yani 1 yıl için başkan adayı olacağı Fenerbahçe kulislerinde konuşuluyor.

