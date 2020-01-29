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Fenerbahçe'de Yusuf Mert Tunç için Varzim iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.01.2020 07:58 | Son Güncelleme

Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'in Fenerbahçe forması giyen Yusuf Mert Tunç’u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon U21 Ligi'nde 27 maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Yusuf Mert Tunç, Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim'e kiralanıyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim, Fenerbahçe forması giyen Yusuf Mert Tunç'u kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu tarafı sezon sonuna kadar oynamak için bu teklife sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin transfere izin vermesi halinde bu resmi imzalar atılacak.

U21 Ligi'nde gol kralı olan Yusuf Mert Tunç, sezon başında 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a kiralansa da istediği kadar forma şansı bulamadığı için sözleşmesini fesh edip Fenerbahçe’ye geri dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yusuf Mert Tunç Spor Toto Süper Lig

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