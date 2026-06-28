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Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! Aziz Yıldırım ve Perez karşı karşıya: Brahim Diaz bombası...

Yeni sezonda Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtınalar estirecek bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, Real Madrid'in Faslı süperstarı Brahim Diaz için düğmeye bastı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in başlattığı temasların ardından, Aziz Yıldırım'ın da bizzat Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüşerek dev transfer için devreye girdiği iddia edildi. İki dev kulüp arasındaki bonservis pazarlıkları başladı.

Fenerbahçe'de yüzyılın transfer operasyonu! Aziz Yıldırım ve Perez karşı karşıya: Brahim Diaz bombası...
Emre Şen
Brahim Diaz

Brahim Diaz

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Süper Lig'de transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir gelişme yaşanıyor. Kadrosuna mutlak küresel bir yıldız katmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin hedefindeki son isim İspanyol devi Real Madrid forması giyen Brahim Diaz oldu. Sarı-lacivertli kurmaylar, 26 yaşındaki Faslı yıldızın transferini bitirmek için kulüp tarihinin en büyük mali ve prestij operasyonlarından birini yürütüyor.

AZİZ YILDIRIM BİZZAT DEVREDE: PEREZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Fenerbahçe de yüzyılın transfer operasyonu! Aziz Yıldırım ve Perez karşı karşıya: Brahim Diaz bombası... 1

Gelen son bilgilere göre; transferde ilk kıvılcımı çakan isim Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin oldu. Çetin'in Real Madrid kulübüyle kurduğu ilk temasların olumlu ilerlemesinin ardından, sarı-lacivertlilerde vites yükseltildi.

Ortaya atılan son iddiaya göre transfer hamlesine Aziz Yıldırım da doğrudan dahil oldu. Yıldırım'ın, Real Madrid'in efsanevi başkanı Florentino Perez ile özel bir görüşme gerçekleştirerek Faslı yıldızın transferi için bizzat talepte bulunduğu ve kulübün bu transferdeki kararlılığını ilettiği öne sürüldü.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA 10 MİLYON EURO'LUK FARK

Fenerbahçe de yüzyılın transfer operasyonu! Aziz Yıldırım ve Perez karşı karşıya: Brahim Diaz bombası... 2

İspanyol kulübüyle yapılan ilk resmi görüşmelerde tarafların masaya koyduğu rakamlar da netleşmeye başladı. Real Madrid, sözleşmesinde son bir yıla giren yetenekli oyuncu için kapıyı 35 milyon Euro'dan açtı.

Fenerbahçe yönetimi ise bu talebe karşılık ilk etapta 25 milyon Euro'luk resmi bir teklif sundu. Kulüpler arasında şu an için 10 milyon Euro'luk bir bütçe farkı bulunsa da, ilişkilerin sıkılığı ve oyuncunun sözleşme süresi nedeniyle pazarlıkların önümüzdeki günlerde orta yolda buluşularak tamamlanabileceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe real madrid
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