Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi 2 değişiklik! İsmail Kartal'dan flaş hamle...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Fenerbehçe, bu akşam evinde Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın'ın kadroya eklendiği açıklandı.

"GUSTAVO HENRIQUE VE DIEGO ROSSI’NİN YERİNE..."

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

