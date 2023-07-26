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Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi 2 değişiklik! İsmail Kartal'dan flaş hamle...

26.07.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kararı sonrasında Zimbru maçı kadrosunda değişikliğe gidildi.

Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda Fenerbehçe, bu akşam evinde Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın'ın kadroya eklendiği açıklandı.

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"GUSTAVO HENRIQUE VE DIEGO ROSSI’NİN YERİNE..."

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Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Yapılan son teknik değerlendirme sonrasında Zimbru maçı kadromuza Gustavo Henrique ve Diego Rossi’nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydın eklenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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