"Fenerbahçe defteri benim için kapanmadı"

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Tottenham'ın golcü ismi Vincent Janssen, sarı-lacivertli takıma dönüş sinyalleri verdi.
Hollanda basınından NOS'a geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Janssen, "Düzenli olarak oynamak istiyorum. Bu benim için önemli. Hem benim, hem de Tottenham için en uygun yolu bulacağız. Fenerbahçe'de sakatlığıma rağmen harika bir yıl geçirdim. Fenerbahçe defterinin halen kapanmadığını hissediyorum. Bu, tek seçeneğimin Fenerbahçe olduğu anlamına gelmesin, her şeye açığım. Bekleyip neler olacağını göreceğiz." dedi.
24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon geçirdiği uzun süreli sakatlığın da etkisiyle Fenerbahçe forması altında 9'u ilk 11'de olmak üzere 18 resmi maçta görev almış ve 5 gole imza atmıştı.
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