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Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Son antrenmana çıkan Ayew, ayağındaki ağrısına rağmen oynamak istedi. Oyuncusunu riske atmak istemeyen teknik direktör Cocu, Ganalı yıldızı kadroya almadı.

Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında dün gece Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yeni transfer Andre Ayew kadroda yer almadı. Son antermanda kendisini deneyen Ganalı yıldızın ağrısına rağmen oynamak istediği. Ancak oyuncusunu riske atmak istemeyen Cocu, buna izin vermedi.

BEKLEMESİ GEREK

Fererbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ayew'in durumu ile ilgili yaptığı açıklamada "Sahada olmak istiyordu ama beklemesi gerekecek. Sakatlığını daha da kötüye gitmesini istemedik. Risk almamanın daha doğru olduğunu düşündük" dedi.

(TAKVİM)

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