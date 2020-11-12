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Fenerbahçe'deki Covid-19 gerçeği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.11.2020 14:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Sportif Direktör Yardımcısı Selçuk Şahin, basın mensuplarıyla bir müddet sohbet etti. Sohbet sırasında günbegün artan Covid-19 vakalarından bahseden Volkan Ballı, daha önce yaptırdıkları antikor testleri sonucunda kendisinin, Emre Belözoğlu'nun ve Selçuk Şahin'in haberleri olmadan bu hastalığı geçirdiğini öğrendiğini ifade etti.

Fenerbahçe'deki Covid-19 gerçeği

Konyaspor mağlubiyeti sonrasında 3 gün izin yapan ve dün çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bugün yaptığı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

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Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci salonda çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaptı.

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Grip olan ve yine de her ihtimale karşın Covid-19 testi yapılan Lemos'un test sonucu negatif çıkmasına karşın tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı. Milli takımlarda bulunan isimlerin yer almadığı antrenman, istasyon çalışmalarıyla başladı. Futbolcuların güç ve dayanıklılık antrenmanı yaptığı bu bölümün ardından basına kapalı kısımda taktik çalışıldı. Hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın sabah tek idman yapacak.

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EMRE BELÖZOĞLU, VOLKAN BALLI VE SELÇUK ŞAHİN, COVİD-19 GEÇİRMİŞ

Antrenmanı takip eden Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Sportif Direktör Yardımcısı Selçuk Şahin, basın mensuplarıyla bir müddet sohbet etti. Sohbet sırasında günbegün artan Covid-19 vakalarından bahseden Volkan Ballı, daha önce yaptırdıkları antikor testleri sonucunda kendisinin, Emre Belözoğlu'nun ve Selçuk Şahin'in haberleri olmadan bu hastalığı geçirdiğini öğrendiğini ifade etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
türk futbolunun virüsü bunlar yokolmalılar!
KESİN BEDAVAYA GELMİŞTİR ŞEY PARDON YA BEN TRANSFERLE KARIŞTIRMIŞIM
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