Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun transferini istiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BeINSports'ta Ömer Güvenç'in sorularını yanıtladı ve Cenk Tosun'un transfer süreci hakkında konuştu.
"Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez misiniz Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var."
"Bunla ilgili ben söyledim. Eksik, olmadı, limit açısından olmadı, futbolcuların talepleri uymadı. Bir forvet istiyordum. Eksiğimiz var. Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur"
"Realist olalım. Bir kaleci oynayarak oluyor. Bir kaleci alıp oynatırsanız Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edersiniz. Ben umutluyum, hoca da umutlu. Hocamız, kaleciye gerek yok dedi. Onların önünü kesecek transfere gerek yok. Bu çocuklara şans vermeye devam edeceğim, hocamız da bu zihniyette olacağını düşünüyorum. Takımın ekonomisini küçültmek için almamız gereken tavırlardan biri bu. Vazgeçmemiz gerektiğini düşünmüyorum."
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