Fenerbahçe'deki Ozan Tufan gerçeği

Sezon başında iki Alman kulübünün, genç oyuncuyu kiralamak için yönetimin kapısını çaldığı, hatta maaşının yarısını ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Ancak bu transferden bonservis ücreti kazanmakta ısrarcı davranan Fransız sportif direktör bu teklifleri geri çevirince hem kulüp ciddi bir mali yükten kurtulma şansını kaçırdı, hem de Ozan Avrupa’ya açılamadı.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için iki Alman kulübünün sezon başında ciddi teklifler sunduğu ortaya çıktı.

Genç yıldızı ücretinin yarısını karşılamak şartıyla kiralamak isteyen kulüpler yönetimin kapısını çaldı. Ozan da parasının geri kalanında fedakârlık yapacağını bildirmesine rağmen Sportif Direktör Damien Comolli bu transfere onay vermedi. Genç oyuncudan bonservis parası alabileceğini belirterek kiralama formülüne karşı çıkan Fransız spor adamının bu hamlesi yüzünden hem kulüp ciddi bir mali yükten kurtulma şansını kaçırdı, hem de Ozan Tufan Avrupa’ya açılamadı.

Ligin ilk yarısını Dereağzı Tesisleri’nde geçirmek zorunda kalan Ozan sabırsızlıkla devre arası transfer dönemini bekliyor. Af kararı çıkmaması durumunda artık oynayabileceği bir kulübe gitmek isteyen genç oyuncu, bu çerçevede ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özel antrenör eşliğinde çalışmalarını yapan Ozan’ın en önemli sıkıntısının maç eksikliği olduğu belirtildi.