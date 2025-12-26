Fenerbahçe'deki performansı eleştiriliyordu! İrfan Can Eğribayat'a çok sürpriz talip

Kış transfer dönemine kapsamlı bir kadro planlamasıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali bulunan isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte forma rekabetinin artmasıyla birlikte bazı oyuncular için yeni bir sayfa açılabilir.

SÜRPRİZ TALİP

Bu sezon Fenerbahçe’de sınırlı süreler alan kaleci İrfan Can Eğribayat, performansına rağmen düzenli oynama şansı bulmakta zorlandı. Deneyimli file bekçisi, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımda devam etmeye sıcak bakıyor.

POLOYA EKİPLERİ DEVREDE

TRT Spor’da yer alan habere göre; Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan, İrfan Can Eğribayat’ı transfer listesine aldı. Ayrıca Cracovia’nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, İrfan Can Eğribayat için belirleyeceği bonservis bedeli transfer sürecinin kilit noktası olacak. Polonya’dan gelmesi beklenen resmi tekliflerin ardından Fenerbahçe’nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.