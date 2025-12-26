SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'deki performansı eleştiriliyordu! İrfan Can Eğribayat'a çok sürpriz talip

Fenerbahçe’de kış transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli ekipte forma rekabetinin artmasıyla birlikte bazı isimler için ayrılık ihtimali güçlenirken bu isimlerden olan İrfan Can Eğribayat için sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'deki performansı eleştiriliyordu! İrfan Can Eğribayat'a çok sürpriz talip
Berker İşleyen
İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kış transfer dönemine kapsamlı bir kadro planlamasıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali bulunan isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertli ekipte forma rekabetinin artmasıyla birlikte bazı oyuncular için yeni bir sayfa açılabilir.

SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe deki performansı eleştiriliyordu! İrfan Can Eğribayat a çok sürpriz talip 1

Bu sezon Fenerbahçe’de sınırlı süreler alan kaleci İrfan Can Eğribayat, performansına rağmen düzenli oynama şansı bulmakta zorlandı. Deneyimli file bekçisi, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken kariyerine daha fazla süre alabileceği bir takımda devam etmeye sıcak bakıyor.

POLOYA EKİPLERİ DEVREDE

Fenerbahçe deki performansı eleştiriliyordu! İrfan Can Eğribayat a çok sürpriz talip 2

TRT Spor’da yer alan habere göre; Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan, İrfan Can Eğribayat’ı transfer listesine aldı. Ayrıca Cracovia’nın da oyuncunun durumunu yakından izlediği ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile resmi temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

TEKLİF BEKLENİYOR

Fenerbahçe deki performansı eleştiriliyordu! İrfan Can Eğribayat a çok sürpriz talip 3

Sarı-lacivertli yönetimin, İrfan Can Eğribayat için belirleyeceği bonservis bedeli transfer sürecinin kilit noktası olacak. Polonya’dan gelmesi beklenen resmi tekliflerin ardından Fenerbahçe’nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandıNBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandı
Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yarın yapılacakBeşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer İrfan Can Eğribayat son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.