Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu açıklaması!

Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, maç sonu çok çarpıcı ifadeler kullandı. Samandıra'daki değişimi "Ölü toprağını attık" diyerek anlatan Saran, transfer politikasını tek cümleyle özetledi, hakem tartışmalarına noktayı koydu.

Sadettin Saran'dan Erman Toroğlu açıklaması!
Emre Şen

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Başkan Sadettin Saran, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın mücadelesinden ve alınan sonuçtan memnun olduğunu dile getiren Saran, şampiyonluk yolundaki kararlılıklarını vurguladı.

"TEKMEYE KAFA ATAN BİR TAKIM KURDUK"

Devre arası transfer döneminde yapılan hamleleri ve takımın kimliğini değerlendiren Saran, çok konuşulacak bir benzetme yaptı. Transferlerin teknik heyetle ortak akılla yapıldığını belirten Başkan, şunları söyledi:

"Seçilmeden önce de seçildiğimizde de 'Tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız' dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk."

"SAMANDIRA'DAKİ ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK"

Göreve geldikleri günden beri tesislerdeki havayı değiştirmeye odaklandıklarını belirten Saran, "Bugün geldiğimiz noktada amacımız aile ortamı yaratmak ve Samandıra'daki ölü toprağını atmaktı. Gidişattan memnunuz" ifadelerini kullandı.

"13 FİNAL MAÇIMIZ VAR"

Şampiyonluk yarışına dair de net mesajlar veren Sadettin Saran, "Ligde 13 maçımız kaldı ve hepsi final. Biz sahaya odaklandık" dedi.

ERMAN TOROĞLU SORUSUNA NET YANIT

Erman Toroğlu'nun iddialarıyla ilgili gelen soruya polemiğe girmeden yanıt veren Saran, "Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız" diyerek dış etkenlere kulak tıkadıklarını gösterdi.

KANTE YORUMU GÜLDÜRDÜ

Röportajın en renkli anı ise dünya yıldızı N'Golo Kante ile ilgili soruya verilen yanıttı. "Kante'yi nasıl buldunuz?" sorusu üzerine gülümseyen Sadettin Saran, esprili bir dille "Kante'yi iyi buldum" diyerek sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Sadettin Saran fenerbahçe
