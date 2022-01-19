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Fenerbahçe'deki performansına rağmen oraya gider mi? Vitor Pereira'nın yeni durağı herkesi çok şaşırtacak

19.01.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da Rafa Benitez sonrası teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'deki görevine son verilen Vitor Pereira, İngiliz ekibinin yeni hoca adayları arasında bulunuyor. Daha önceki yıllarda da Portekizli hocayı takımın başına getirmek isteyen Everton'ın ilerleyen günlerde Pereira'ya resmi bir teklif sunabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'deki performansına rağmen oraya gider mi? Vitor Pereira'nın yeni durağı herkesi çok şaşırtacak

Fenerbahçe'yle sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak aldığı peş peşe kötü sonuçlar sonrası görevine son verilen teknik direktör Vitor Pereira için Ada basını çarpıcı bir iddiada bulundu. Dünyaca ünlü teknik direktör Rafa Beniztez'le yolları ayırdıktan sonra hoca arayışına başlayan İngiliz ekibi, Portekizli için nabız yokluyor.

İLK HEDEF JOSE MOURINHO'YDU

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Everton daha önce de takımın başına getirmek istediği Vitor Pereira için düğmeye basıyor. Premier Lig ekibi, Rafa Benitez sonrası Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyordu ancak Portekizli hocanın Roma'yla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunması kulübün elini kolunu bağladı.

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VITOR PEREIRA, EVERTON'IN İLGİSİNİ DAHA ÖNCE DE ÇEKTİ

Bunun üzerine Vitor Pereira'yı yeniden gündemine alan Everton, Portekizli hoca resmi girişimlere başlayabilir. Geçmiş yıllarda da Portekizli hocayla temaslarda bulunan İngiliz ekibi o dönem takımın başına şu anda Real Madrid'in hocalığını yapan Carlo Ancelotti'yi getirmişti.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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