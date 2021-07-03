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Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

03.07.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011'in 10. yıldönümünde resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması

Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecinin 10. yılında bir açıklama paylaştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Bugün, günlerden yine 3 Temmuz…

Fenerbahçe'nin, Cumhuriyet tarihinin en kirli, en hain, devletin tüm kademelerini cebren ve hile ile ele geçirmiş bir terör örgütünün saldırısına uğramasının üzerinden tam 10 yıl geçti.

Bu hainlerin hesap etmediği şey Fenerbahçe'nin, Ata'sının gençliğe hitabesinde emrettiği "Bir gün vazifeye atılmak mecburiyetinde kalırsan içinde bulunduğu vaziyet ve imkânı düşünmeyeceksin" talimatına kalben bağlı olduğuydu!

Fenerbahçe Spor Kulübü, binlerce sporcusu, milyonlarca taraftarıyla;

Başkanı, camiası, yöneticisi, sporcusuyla 3 bin 650 gün, 87 bin 600 saat önce direnişi başlattı, hainlere karşı sarı-lacivert bir duvar ördü!

FETÖ'nün organize ettiği bu kumpasa karşı 'bu şike davası değil!' diye haykırıp 7'den 70'e tüm gücümüzle mücadele verirken Fenerbahçe yapayalnızdı!

Medya eliyle her gün yeni bir iftiraya uğradık, toplum nezdinde Fenerbahçe'nin onurlu duruşunu kendileri gibi iki paralık etmeye çalıştılar.

TV programları FETÖ tetikçiliği yapan, futboldan bihaber sözde spor yorumcularıyla doldu.

Bu rol sahipleri sonraki yıllarda kendilerine yakışan bir duruşsuzlukla geri adım atsalar da tertemiz Fenerbahçemize attıkları iftiralar, yaktıkları canlar, ağlattıkları çocuklar unutulmadı, BİZ UNUTMAYACAĞIZ!

Fenerbahçe, 3 Temmuz sabah saat 06.00 sularında uyandığı noktadan bir adım geri atmadı, bir an vazgeçmedi, asla durmadı, hiçbir zaman susmadı…

Karşısına polis, hâkim, savcı rolünde çıkan FETÖ mensupları ise bugün yerle yeksan oldular!

10 yıllık mücadele sonunda FETÖ yenildi, Fenerbahçe daha da bütün oldu!

Herkes, her şey yer değiştirdi, Fenerbahçe hep ilk gün durduğu yerde İNANÇLA kaldı.

Hainler, sarı-lacivert duvara çarptı, darmadağın oldu; adalete yakılan fenerin ateşinde kül oldular.

O gün, o kumpası planlayıp hayata geçirenler, bugün ya hapiste ya da kaçacak yer arıyorlar.

Operasyon '3-4 ay konuşulur, unutulur' sananlar bugün tarihin kirli sayfalarına gömüldüler!

Bu isimlerin hepsi tüm Fenerbahçelilerin hafızalarında, çamurla eşleşecek şekilde, kazınmamak üzere yer etti.

Bu kişilerden tek tek hesap sorulana kadar MÜCADELEMİZ BİTMEYECEK!

Hain kumpasın 10. yıl dönümünde,

Takımınla, taraftarınla, değerlerinle;

Kökleri toprağın en güçlü ve en naif yanı,

Umut, inanç, gurur saçan dalları yarınların feneri olan renklerinle;

FENERBAHÇE SEN ÇOK YAŞA!

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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