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Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk transfer operasyonu! Hollanda basını Johan Bakayoko'yu sarı lacivertlilere yazdı...

Fenerbahçe, Hollanda ekibi PSV'nin 30 milyon Euro'luk genç yıldızı Johan Bakayoko'yu transfer etmek istiyor. Hollanda basınında çıkan habere göre yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin yanı sıra Almanya'dan da ilgi bulunuyor.

Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk transfer operasyonu! Hollanda basını Johan Bakayoko'yu sarı lacivertlilere yazdı...
Burak Kavuncu
Johan Bakayoko

Johan Bakayoko

BEL Belçika
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam eden Süper Lig kulübü Fenerbahçe, PSV Eindhoven’da forma giyen 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Johan Bakayoko ile ilgileniyor. Allan Saint Maximin ile yollarını ayırdıktan sonra takımda kanat eksikliği olduğunu düşünen Jose Mourinho’nun oyuncuyu ısrarla istediği öğrenildi.Başkan Ali Koç’un oyuncunun menajeri ile yakın zamanda bir araya geleceği bildirildi.

Walfoot’ta yayımlanan habere göre, Bakayoko, Hollanda ekibiyle gelecek yıl sona erecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

PSV’DEN SON FIRSAT

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PSV’nin Bakayoko’dan bonservis kazanabilmesi için bu yaz transfer döneminin son fırsat olduğu belirtiliyor ve Fenerbahçe’nin de Belçikalı futbolcu için teklif yapan takımlardan biri olduğu ifade ediliyor. Ancak Bakayoko’nun Türkiye’ye transfer olma konusundaki kararı henüz netleşmedi. Ayrıca, Bakayoko ile ilgilenen kulüpler arasında Almanya’dan Bayer Leverkusen ve Leipzig’in isimleri de geçiyor.

30 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ

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Geçtiğimiz sezonda PSV Eindhoven’da toplamda 47 maça çıkan Bakayoko, 12 gol atıp 3 asist yaparak dikkat çekti. Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Bakayoko’nun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

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