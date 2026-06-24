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Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! Vedat Muriqi'nin ardından bir transfer daha: Amara Diouf resmen açıklandı

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin ardından bir transferi daha resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, Afrika futbolunun gelecek vaadeden yıldızlarından Amara Diouf'u 5 yıllığına kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den 5 yıllık imza! Vedat Muriqi'nin ardından bir transfer daha: Amara Diouf resmen açıklandı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin ardından bir transferi daha resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, Afrika futbolunun gelecek vaadeden yıldızlarından Amara Diouf'u 5 yıllığına kadrosuna kattı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe den 5 yıllık imza! Vedat Muriqi nin ardından bir transfer daha: Amara Diouf resmen açıklandı 1

"Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan yer aldı. Genç oyuncumuzun gelişimi planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürülecektir. Kulübümüz, Amara Diouf’u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır. Amara Diouf’a ailemize hoş geldin diyor, sarı lacivertli formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz."

Fenerbahçe den 5 yıllık imza! Vedat Muriqi nin ardından bir transfer daha: Amara Diouf resmen açıklandı 2

Fenerbahçe den 5 yıllık imza! Vedat Muriqi nin ardından bir transfer daha: Amara Diouf resmen açıklandı 3

Fenerbahçe den 5 yıllık imza! Vedat Muriqi nin ardından bir transfer daha: Amara Diouf resmen açıklandı 4

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