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Fenerbahçe'den 50 milyon TL bağış! Sarı-lacivertliler 550 konteyner bedeli olarak bu ücreti TFF'nin hesabına yatırdı

25.05.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konteyner bağışı imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşam alanları kuracağız. Temmuz başında oralara taşınılacak. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Fenerbahçe'den 50 milyon TL bağış! Sarı-lacivertliler 550 konteyner bedeli olarak bu ücreti TFF'nin hesabına yatırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konteyner bağışı imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"50 MİLYON TL'Yİ TFF'NİN HESABINA AKTARDIK"

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Ali Koç, "TFF tarafından Hatay'da yapılacak konteyner kent için 550 konteyner bedeli olan 50 milyon TL'yi dün TFF hesabına aktardık. Geri kalan meblağ ne olacak? Geri kalan meblağ, yine bu kampanyanın şemsiyesi altında kampanyadan önce verdiğimiz siparişler çerçevesinde Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşam alanları kuracağız. Temmuz başında oralara taşınılacak. 19 Temmuz günü buranın resmi açılışını yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

"KONTEYNER DEYİP GEÇMEYİN"

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Ali Koç, "Konteyner deyip geçmeyin altyapı, su, elektrik, sosyal yaşam alanları çok çok önemli. Bunu sadece 3'e 7 bir metal konteyneri oraya yerleştirmek olarak görmeyin. Devletimizin desteği sayesinde, AFAD'ın koordinasyonuyla elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Şu an deprem bölgesindeki en önemli çözüm bekleyen sorun barınma ihtiyacıdır. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hemen çadır temin ettik. AFAD'a 1300 adet çadır ulaştırdık. Onlar bu çadırları tahsis ettiler. Sarı Lacivert Derneğimiz 200 çadırdan oluşan 1000 kişilik çadır kent kurdu. Ayrıca, depremden yaralı kurtulmuş halkımız için Kızılay ile beraber 'Birlik Beraberlik Kanımızda Var' diyerek kan bağışı kampanyası gerçekleştirdik. Yönetimimiz, çalışanlarımız, sporcularımız, teknik ekibimiz ile beraber 3 gün boyunca kapılarımızı kan bağışına açtık. Bu çerçevede 2053 tüp kan bağışı yapıldı. Kızılay standartlarına göre yapılan en önemli kan bağışlarından biri olduğu bize ifade edildi. Kızılay'a ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE HESABIMIZA 50 MİLYON TL HAVALE GÖNDERDİ"

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Mehmet Büyükekşi, "Bugüne kadar 4 bin konteyner siparişi verdik. Bunun 1000 tanesi Kahramanmaraş'ta, 500 tanesi Gaziantep Nurdağı, 500 tanesi Gaziantep Islahiye, 1000 tanesi Adıyaman, 1000 tanesi de Hatay'a yapılacak. Fenerbahçe hesabımıza 50 milyon TL havale gönderdi. İlave 500 konteyner daha yapacağız. Futbol ailemizin 5050 konteyneri hayata geçmiş olacak." açıklamasını yaptı.


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