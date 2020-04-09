SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'destek Kolisi' yardımı

Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'destek Kolisi' yardımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.04.2020 15:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü, 65 yaş üzerindeki üyelerine ve kombine kart sahiplerine 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi’ ile yardımcı olacak.

Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'destek Kolisi' yardımı

Fenerbahçe Spor Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelen 65 yaş üzeri kulüp üyelerine ve kombine kart sahiplerine destek kolisi gönderecek.

65 yaş üzeri kulüp üyeleri ile futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlara yardım kolileri iletilecek. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 5 bini aşkın 65 yaş üzeri kişi tespit edildiği ve yardımların pazartesi gününden itibaren başlayacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Appiah'tan Fenerbahçe itirafıAppiah'tan Fenerbahçe itirafı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi Fenerbahçe Spor Kulübü Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Alman ekibi transferi resmen duyurdu

Alman ekibi transferi resmen duyurdu

Falcao'dan Galatasaray'a olay yanıt

Falcao'dan Galatasaray'a olay yanıt

Celal Şengör'den olay sözler! ''Dangalaklık sektörü!"

Celal Şengör'den olay sözler! ''Dangalaklık sektörü!"

Cengiz Ünder'le ilgili şok karar

Cengiz Ünder'le ilgili şok karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye dönüyor!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi

Flaş! F.Bahçe'de Zico gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den 65 yaş üstü üyelerine 'destek Kolisi' yardımı

Fenerbahçe'den üyelere yardım

Stephen Appiah: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişman değilim

Appiah'tan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın'dan olay itiraf! "Aziz Yıldırım ikimizi de öldürürdü!"

'Aziz Yıldırım ikimize de sıkar, öldürürdü'

Hasan Ali ve Mehmet Ekici sözleşme teklifi bekliyor

F.Bahçe'de 2 isim teklif bekliyor

Fenerbahçe'den yeni paylaşım! İşte futbolcuların antrenman görüntüsü

Fenerbahçe antrenman görüntülerini paylaştı

İspanyol basını yazdı: 'Fenerbahçe ile Barcelona transferde yarışıyor!'

Fenerbahçe ile Barcelona transfer yarışına girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.