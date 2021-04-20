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Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!

20.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Kamerunlu golcü Sivas'a götürüldü. Ancak Aboubakar'ın mental ve fiziksel açıdan tamamen hazır durumda olmadığı ifade edildi. İki maça daha çıkması halinde yaklaşık 1,5 milyon euro'dan mukavelesi uzayacak Aboubakar'ın, düşük ücreti beğenmemesi sebebiyle sorun yarattığı konuşuluyor. Beşiktaş yönetiminin 'ücret' konusunda oyuncuyla temasa geçtiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de pusuda olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!

Siyah-beyazlı takım dün öğleden sonra Sivas'a uçarken, sakatlığı düzelen Kamerunlu golcü de kadroda yer aldı. Milli takımdan sakat dönen Aboubakar sırasıyla Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında görev yapamamıştı. Kamerunlu golcünün iki maça daha çıkması halinde 1,5 milyon eurodan mukavelesi uzuyor ve futbolcu bu ücreti beğenmediği gerekçesiyle sorun çıkarıyor. Bu iddialar kulislerde konuşulurken Beşiktaş yönetimi de Aboubakar'la 'ücret' hakkında temasa geçtiği aktarıldı.

"GEREKEN İYİLEŞTİRME YAPILIR"

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, "Aboubakar, para gelip geçicidir. Takım şampiyonluğa gidiyor ve sana ihtiyaç var. Gereken iyileştirme yapılacaktır, çık maçını oyna. Bunları kafana takma" açıklaması yapmıştı. Beşiktaş yönetimi de Aboubakar'a sadece şampiyonluğu düşünmesini, ücreti iyileştirebileceklerini iletti.

FENERBAHÇE İDDİALARI KONUŞULUYOR

Aboubakar için Sarı-Lacivertliler'in pusuda olduğu, yaklaşık 3 milyon euro civarında bir teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi. Başarılı forvetin akıbeti önümüzdeki günlerde tam olarak netleşecek.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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