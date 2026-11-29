Fenerbahçe, Erzurumspor mücadelesi öncesinde kadroda zorunlu bir değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli kulüp, sağlık problemi yaşayan Kojo Oppong'un karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

YÜKSEK ATEŞİ DÜŞMEDİ

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun tedavi sürecine rağmen yüksek ateşinin kontrol altına alınamadığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir."