SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Ahmet Metin Genç'e yanıt

Fenerbahçe'den Ahmet Metin Genç'e yanıt

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 14:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Trabzonspor’un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe'den Ahmet Metin Genç'e yanıt

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Trabzonspor’un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infial yaratmıştır.

Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır.

Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki;

Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır. Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir. Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir. Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA’nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.

Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur. Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!
Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandıTecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı
'Süper Kupa ertelensin' talebine Galatasaray'dan ret geldi!'Süper Kupa ertelensin' talebine Galatasaray'dan ret geldi!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe aday verildi iyet da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

'Süper Kupa ertelensin' talebine Galatasaray'dan ret geldi!

'Süper Kupa ertelensin' talebine Galatasaray'dan ret geldi!

Fenerbahçe'den Ahmet Metin Genç'e yanıt

Fenerbahçe'den Ahmet Metin Genç'e yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.