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Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Luiz Gustavo müjdesi

16.11.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle tedavi gören Altay Bayındır ve Luiz Gustavo ile ilgili taraftarlara müjdeyi verdi.

Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Luiz Gustavo müjdesi
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Milli arada Fenerbahçe'nin iki sakat oyuncusundan iyi haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından yayınladığı gönderide Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'nun bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

Milli kaleci Altay Bayındır, 30 Ekim'de Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlanmış ve gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti. Aynı maçta Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo da sakatlanmıştı.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de bireysel antrenmanlara başlayan Altay Bayındır, 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak. Altay Bayındır'ın yerine Galatasaray karşısında kalede Berke Özer forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ise derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor ancak Brezilyalı futbolcunun maçta oynama ihtimali düşük.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu sezon berbat bu çocuk hiç müjde gibi gelmedi bana

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