Fenerbahçe'den Altay Bayındır ve Luiz Gustavo müjdesi

Milli arada Fenerbahçe'nin iki sakat oyuncusundan iyi haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, Twitter hesabından yayınladığı gönderide Altay Bayındır ve Luiz Gustavo'nun bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

Milli kaleci Altay Bayındır, 30 Ekim'de Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada omzundan sakatlanmış ve gözyaşlarıyla sahayı terk etmişti. Aynı maçta Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo da sakatlanmıştı.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de bireysel antrenmanlara başlayan Altay Bayındır, 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak. Altay Bayındır'ın yerine Galatasaray karşısında kalede Berke Özer forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ise derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor ancak Brezilyalı futbolcunun maçta oynama ihtimali düşük.

