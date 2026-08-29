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Fenerbahçe'nin eski savunması Galatasaray'a geliyor! Yusuf Akçiçek an meselesi...

Savunma rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Başarılı stoperle daha önce ilgilenen Fenerbahçe, 6 milyon Euro'luk maaş talebi sonrası bu transferden vazgeçmişti.

Fenerbahçe'nin eski savunması Galatasaray'a geliyor! Yusuf Akçiçek an meselesi...
Emre Şen
Yusuf Akçiçek

Yusuf Akçiçek

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Hilal
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Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, stoper bölgesini yerli bir isimle sağlama almak için düğmeye bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda savunmada Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez ikilisine güçlü bir alternatif arayan sarı-kırmızılı yönetim, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi.

AL HILAL'E SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Fenerbahçe nin eski savunması Galatasaray a geliyor! Yusuf Akçiçek an meselesi... 1

Sarı-kırmızılı kurmayların, Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'in transferi için kulübüne resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Galatasaray'ın bu hamleyi doğrudan bonservis bedeli ödemek yerine, satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama anlaşmasıyla tamamlamak istediği ve kulüpler arası resmi görüşmelerin başladığı bildirildi.

FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO'YA TAKILMIŞTI

Fenerbahçe nin eski savunması Galatasaray a geliyor! Yusuf Akçiçek an meselesi... 2

Galatasaray'ın renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadığı Yusuf Akçiçek, kısa bir süre önce ezeli rakip Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Sarı-lacivertli yönetim, yerli oyuncu kuralını da göz önünde bulundurarak yetenekli savunmacıyla temasa geçmiş ancak oyuncunun yıllık 6 milyon Euro'luk maaş talebini bütçe sınırlarının üzerinde bularak masadan kalkmıştı. Yusuf Akçiçek transferini rafa kaldıran Fenerbahçe, bu gelişmenin hemen ardından Fransa'nın Nice takımından Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong'a yönelmiş ve anlaşma sağlamıştı.

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