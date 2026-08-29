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Rafael Leao uçaktan seslendi! Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara uçaktan seslendi. Resmi imza için Türkiye’ye doğru yola çıkan Portekizli yıldız, paylaşılan videoda “Merhaba büyük Galatasaray taraftarı” diyerek taraftarlara mesaj gönderdi.

Rafael Leao uçaktan seslendi! Galatasaray taraftarına ilk mesaj
Cevdet Berker İşleyen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara Türkiye yolculuğu sırasında mesaj gönderdi. İmzayı atmak için Türkiye’ye doğru yola çıkan Portekizli yıldız, uçakta çekilen görüntülerde Galatasaray taraftarlarına seslendi.

TARAFTARLARA UÇAKTAN MESAJ

Rafael Leao’nun yer aldığı videoda, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik kısa bir mesaj verdiği görüldü. Leao, "Merhaba büyük Galatasaray taraftarı" ifadelerini kullandı.

Rafael Leao uçaktan seslendi! Galatasaray taraftarına ilk mesaj 1

İMZA İÇİN TÜRKİYE’YE GELİYOR

Galatasaray ile transfer konusunda anlaşmaya varan Rafael Leao, resmi imza için kısa sürede Türkiye'de olması bekleniyor.

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