Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım! Kanser sebebiyle hayata veda eden Fenerbahçeli Duygu Özdin için duygusal hareket...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşırken, sarı lacivertli yönetim kanser tedavisi görürken hayata veda eden Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin’i unutmadı.

Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım! Kanser sebebiyle hayata veda eden Fenerbahçeli Duygu Özdin için duygusal hareket...
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe’de yönetim kanser sebebiyle hayata gözlerini yuman Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin için 1907 adet balon havaya uçurdu.

DUYGU ÖZDİN ANISINA 1907 BALON

Fenerbahçe den anlamlı paylaşım! Kanser sebebiyle hayata veda eden Fenerbahçeli Duygu Özdin için duygusal hareket... 1

Fenerbahçe den anlamlı paylaşım! Kanser sebebiyle hayata veda eden Fenerbahçeli Duygu Özdin için duygusal hareket... 2

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü. Genç yaşta hayata veda eden Özdin’in, “Bende kanseri yendiğimde staddan balon uçurur muyuz?” sözleri, sosyal medyada gündeme gelmişti.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI!

Fenerbahçe den anlamlı paylaşım! Kanser sebebiyle hayata veda eden Fenerbahçeli Duygu Özdin için duygusal hareket... 3

Fenerbahçe sosyal medyadan ‘‘Sözümüz vardı… Ve bugün; 1907 balon, Duygu Özdin’in anısına uçtu. Hep kalbimizdesin.’’ paylaşımında bulundu.

