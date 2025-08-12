Fenerbahçe'den anlamlı paylaşım! Kanser sebebiyle hayata veda eden Fenerbahçeli Duygu Özdin için duygusal hareket...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe’de yönetim kanser sebebiyle hayata gözlerini yuman Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin için 1907 adet balon havaya uçurdu.
Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşmüştü. Genç yaşta hayata veda eden Özdin’in, “Bende kanseri yendiğimde staddan balon uçurur muyuz?” sözleri, sosyal medyada gündeme gelmişti.
Fenerbahçe sosyal medyadan ‘‘Sözümüz vardı… Ve bugün; 1907 balon, Duygu Özdin’in anısına uçtu. Hep kalbimizdesin.’’ paylaşımında bulundu.
