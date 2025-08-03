Fenerbahçe'den Arial font için flaş karar! Sarı lacivertlilerden yeni sezonda giyilecek formaların fontu için resmi açıklama...

Futbolseverlere tarafından uzun yıllardır eleştiri alan Arial font zorunluluğu geçtiğimiz günlerde TFF tarafından kaldırılmıştı. Süper Lig ekipleri yeni sezon formalarında font arayışına girerken, Fenerbahçe konu ile alakalı resmi bir açıklamada bulundu. Sarı lacivertliler yeni sezonda da Arial Font kullanılacağını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA!

Fenerbahçe, "Kulübümüz, 2025–2026 sezonuna yönelik forma tasarımlarını ve üretimini, üzerindeki isim ve numara yazı karakterlerini içeren baskı malzemeleriyle birlikte, bu tarihten çok daha önce tamamlamıştır. Söz konusu karar, tasarım ve üretim süreci tamamlandıktan sonra alındığından, uygulamaya yönelik bir değişiklik yapılması maalesef mümkün olmamaktadır." ifadelerini kullandı.

‘‘GERİ BİLDİRİMLER SONRAKİ SEZON İÇİN DEĞERLENDİRİLECEK’’

Resmi sitedeki açıklamanın devamında, ‘‘Fenerium olarak, taraftarlarımızın bu konudaki görüş ve değerlendirmelerini dikkatle takip ediyor, söz konusu geri bildirimleri önümüzdeki sezon formalarımıza yansıtmak üzere değerlendiriyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. denildi.