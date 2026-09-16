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Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandı

Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor maçına çevrilirken, takımın yıldız oyuncusu Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandı
Burak Kavuncu
Marco Asensio

Marco Asensio

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Marco Asensio'dan iyi haber geldi. Tedavisi tamamlanan ve bireysel çalışmalarını sürdüren İspanyol yıldız, Eyüpspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

ASENSIO'NUN GERİ DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandı 1

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül tarihlerindeki antrenmanlarda takım çalışmasının bir bölümünde yer alacak. İspanyol yıldız, bunun yanında bireysel antrenman programını da sürdürecek.

19 Eylül'de ise takımla birlikte gerçekleştirilecek antrenmanın tamamına katılması planlanıyor.

EYÜPSPOR MAÇINDA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandı 2

Asensio'nun dönüşüyle ilgili en önemli gelişme ise Fenerbahçe tarafından net şekilde açıklandı.

İspanyol futbolcu, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynanacak karşılaşmanın maç kadrosunda yer alacak.

Sarı-lacivertli kulüp, bugün gerçekleştirilen tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda Asensio'nun maç kadrosuna dönmesine engel bir durum bulunmadığını belirtti.

KONYASPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandı 3

Marco Asensio, 22 Ağustos 2026 tarihinde Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşamıştı. Bu maçın ardından tedavisine başlayan deneyimli futbolcu, sahalara dönebilmek için çalışmalarını bireysel olarak sürdürdü.

Tedavi süreciyle birlikte fiziksel hazırlık programını da uygulayan Asensio'nun Eyüpspor karşılaşmasında yeniden takım kadrosuna dahil edilmesi planlandı.

FENERBAHÇE'DE ASENSIO HEYECANI

Fenerbahçe den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandı 4

Fenerbahçe'nin hücum hattındaki önemli isimlerden biri olan Asensio'nun dönüşü, Eyüpspor karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli takım adına dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

İspanyol yıldızın yeniden kadroya dahil edilmesiyle birlikte teknik heyetin Asensio'ya maç içerisinde ne kadar süre vereceği ise karşılaşma öncesinde merak konusu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio fenerbahçe
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