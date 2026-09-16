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Sakaryaspor'dan tarihi başlangıç: Yeşil-siyahlılar 10 sezon sonra bir ilki başardı!

Sakaryaspor, ligde Adana 01 FK'yı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-siyahlı ekip bu sonuçla 10 sezon sonra bir ilki de başardı.

Sakaryaspor'dan tarihi başlangıç: Yeşil-siyahlılar 10 sezon sonra bir ilki başardı!
Burak Kavuncu

Yeşil-siyahlılar Adana 01 FK engelini 2-0'la geçerek tam 10 yıl sonra lige 2'de 2 ile başlama başarısı gösterdi.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ!

Sakaryaspor dan tarihi başlangıç: Yeşil-siyahlılar 10 sezon sonra bir ilki başardı! 1

Yeşil-siyahlı ekip Sakaryaspor, ligdeki form grafiklerini yükseltmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından 3-2'lik kritik bir galibiyetle dönen Sakarya temsilcisi, bu hafta da kendi saha ve seyircisi önünde Adana 01 FK'yı ağırladı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen yeşil-siyahlılar, sahadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılarak puanını katladı ve zirve takibini sürdürdü.

İLKİ BAŞARDI

Sakaryaspor dan tarihi başlangıç: Yeşil-siyahlılar 10 sezon sonra bir ilki başardı! 2

Bu galibiyet sadece 3 puan anlamına gelmiyor, aynı zamanda kulüp tarihinde uzun süredir kırılamayan bir rekorun da sonu oldu. Sakaryaspor, tam 10 sezon aradan sonra lige 2'de 2 yaparak başlama başarısı gösterdi. En son TFF 3. Lig'in 2016-2017 sezonunun ilk iki haftasında üst üste galibiyet elde eden Sakarya ekibi, tam 10 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlayarak camiaya büyük bir sevinç yaşattı.

Tribünleri dolduran taraftarların da yoğun desteğiyle sahada basmadık yer bırakmayan futbolcular, yeni sezon öncesi verilen mücadelenin karşılığını almaya başladı. Taraftarlar stadyum girişlerinde Passolig sistemindeki yoğunluğa rağmen tribünleri doldurarak takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi. Teknik heyet ve yönetimin de yüzünü güldüren bu başlangıç, Sakaryaspor'un bu sezona dair şampiyonluk hedeflerini ve camiadaki inancı daha da pekiştirdi.

Lige harika bir başlangıç yapan Sakaryaspor, hem sergilediği futbolla hem de 10 yıllık aranın ardından yakaladığı bu seriyle şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu kanıtladı. Yeşil-siyahlı camiada şimdi gözler bir sonraki kritik haftaya çevrildi.

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