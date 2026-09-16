Transfer dönemi boyunca eleştirilmişti! Özbek yanıtladı: "50 milyon euro"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda transfer dönemine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün transferleri geç tamamlamasının temel nedeninin finansal planlama olduğunu belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI

Sezon öncesinde takımın ihtiyaçlarını belirlediklerini anlatan Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Avrupa'da da önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Özbek, "İhtiyaçlarımız ne dedik, şampiyon olduk, Avrupa'da da son derece önemli gördüğüm son 16'ya kalma başarısı gösterdik. İyi bir performans sergiledik. Ama eksiklerimizi tespit edelim dedik ve ona göre başlayalım dedik. Ondan önce de bütçemizi yapalım dedik, ne kadar harcama limitimiz var, ne kadar harcayabiliriz diye oturduk, planlamalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yeni oyuncuların performans vermeye başladığını belirten Özbek, transferlerin takıma katkı sağlayacağından emin olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, "Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada performans göstermeye başladı. Başarılı bir transfer dönemini, Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim" dedi.

"GEÇ KALIYORUZ" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Transfer döneminde yönetimin en fazla "geç kalıyoruz" eleştirisiyle karşılaştığını belirten Dursun Özbek, bu eleştirilerin anlaşılabilir olduğunu dile getirdi.

Özbek, transferlerin zamanlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu transfer döneminde en çok 'geç kalıyoruz' şeklinde eleştiri aldık. Haklı olabilirler. Bizim bütün çabamız finansal olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak şekilde, eksikleri en iyi şekilde tamamlayacak transferler yapmaktı. Onun için gecikmeler oldu."

"TEMMUZ AYINDA YAPSAYDIK FARK 50 MİLYON EURO CİVARI OLACAKTI"

Dursun Özbek, transferlerin neden daha erken tamamlanmadığına ilişkin dikkat çeken bir rakam da paylaştı.

Galatasaray Başkanı, aynı transferlerin temmuz ayında gerçekleştirilmesi halinde kulübün yaklaşık 50 milyon euro daha fazla maliyetle karşılaşacağını belirterek, "Bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayında yapsaydık, aradaki fark 50 milyon euro civarı olacaktı" dedi.