SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Transfer dönemi boyunca eleştirilmişti! Özbek yanıtladı: "50 milyon euro"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün transfer politikası hakkında konuşan Özbek, özellikle transferlerin geç yapılmasına yönelik eleştirilere açıklık getirdi.

Transfer dönemi boyunca eleştirilmişti! Özbek yanıtladı: "50 milyon euro"
Burak Kavuncu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda transfer dönemine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Özbek, sarı-kırmızılı kulübün transferleri geç tamamlamasının temel nedeninin finansal planlama olduğunu belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER MESAJI

Transfer dönemi boyunca eleştirilmişti! Özbek yanıtladı: "50 milyon euro" 1

Sezon öncesinde takımın ihtiyaçlarını belirlediklerini anlatan Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından Avrupa'da da önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Özbek, "İhtiyaçlarımız ne dedik, şampiyon olduk, Avrupa'da da son derece önemli gördüğüm son 16'ya kalma başarısı gösterdik. İyi bir performans sergiledik. Ama eksiklerimizi tespit edelim dedik ve ona göre başlayalım dedik. Ondan önce de bütçemizi yapalım dedik, ne kadar harcama limitimiz var, ne kadar harcayabiliriz diye oturduk, planlamalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

Transfer dönemi boyunca eleştirilmişti! Özbek yanıtladı: "50 milyon euro" 2

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yeni oyuncuların performans vermeye başladığını belirten Özbek, transferlerin takıma katkı sağlayacağından emin olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, "Hepiniz izlediniz, yeni transferlerimiz sahada performans göstermeye başladı. Başarılı bir transfer dönemini, Galatasaray için en uygun şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeni transferlerimize hoş geldin diyorum, Galatasaray'ın başarısı için çalışacaklarından da son derece eminim" dedi.

"GEÇ KALIYORUZ" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Transfer dönemi boyunca eleştirilmişti! Özbek yanıtladı: "50 milyon euro" 3

Transfer döneminde yönetimin en fazla "geç kalıyoruz" eleştirisiyle karşılaştığını belirten Dursun Özbek, bu eleştirilerin anlaşılabilir olduğunu dile getirdi.

Özbek, transferlerin zamanlamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu transfer döneminde en çok 'geç kalıyoruz' şeklinde eleştiri aldık. Haklı olabilirler. Bizim bütün çabamız finansal olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak şekilde, eksikleri en iyi şekilde tamamlayacak transferler yapmaktı. Onun için gecikmeler oldu."

"TEMMUZ AYINDA YAPSAYDIK FARK 50 MİLYON EURO CİVARI OLACAKTI"

Transfer dönemi boyunca eleştirilmişti! Özbek yanıtladı: "50 milyon euro" 4

Dursun Özbek, transferlerin neden daha erken tamamlanmadığına ilişkin dikkat çeken bir rakam da paylaştı.

Galatasaray Başkanı, aynı transferlerin temmuz ayında gerçekleştirilmesi halinde kulübün yaklaşık 50 milyon euro daha fazla maliyetle karşılaşacağını belirterek, "Bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayında yapsaydık, aradaki fark 50 milyon euro civarı olacaktı" dedi.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakaryaspor'dan tarihi başlangıç: 10 sezon sonra bir ilki başardı!Sakaryaspor'dan tarihi başlangıç: 10 sezon sonra bir ilki başardı!
Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandıFenerbahçe'den Asensio açıklaması! Sahalara dönüş maçı açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç yemedim bu konusmayı
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.