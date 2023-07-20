Fenerbahçe'den Atilla Szalai paylaşımı! "Ayrılması için izin verdik" Çılgın bonservis geliri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya katılan isimler kadar, kadrodan gönderilecek isimler de merak konusu olurken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan ve birçok talibi bulunan Atilla Szalai için de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den son dakika olarak yapılan açıklamada, yönetimin oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdiği aktarıldı. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Szalai'nin Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutması beklenirken, yakın zaman içerisinde Hoffenheim ile transfer görüşmesi yapmak üzere Almanya'ya gidecek.
Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.
????????Fenerbahçe: "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." https://t.co/xa0NLyROti— Mynet Spor (@mynetspor) July 20, 2023