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Fenerbahçe'den Atilla Szalai paylaşımı! "Ayrılması için izin verdik" Çılgın bonservis geliri...

20.07.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, teklifler alan Macar stoper Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadroya katılan isimler kadar, kadrodan gönderilecek isimler de merak konusu olurken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan ve birçok talibi bulunan Atilla Szalai için de sürpriz bir gelişme yaşandı.

"İZİN VERİLMİŞTİR"

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Fenerbahçe'den son dakika olarak yapılan açıklamada, yönetimin oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdiği aktarıldı. Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai’ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

ALMANYA YOLCUSU

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Szalai'nin Alman ekibi Hoffenheim'ın yolunu tutması beklenirken, yakın zaman içerisinde Hoffenheim ile transfer görüşmesi yapmak üzere Almanya'ya gidecek.

ÇILGIN BONSERVİS

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Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.

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