Jose Mourınho'dan Diego Simeone'ye dev transfer çalımı! Tek bir telefonu yetti...

İtalyan kulübü Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opisyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta sahayı Atletico Madrid'in elinden kaptı.

DIEGO SIMEONE ÇOK İSTEKLİYDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Amrabat transferi için oldukça istekliydi.

Arjantinli hoca, Amrabat'ı Ağustos ayının sonunda ikna etmek için birkaç kez aradı.

Ancak Atletico Madrid, Amrabat'ın kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemedi.

JOSE MOURINHO İLE KONUŞTUKTAN SONRA

Haberde Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu teklif yaptığı için, Fiorentina'nın teklifi kabul ettiği ifade edildi.

Amrabat'ın ise Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği aktarıldı.