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Jose Mourınho'dan Diego Simeone'ye dev transfer çalımı! Tek bir telefonu yetti...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.09.2024 18:45
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Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Fiorentina'dan renklerine bağladığı Sofyan Amrabat ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. İspanyol kulübü Atletico Madrid Teknik Direktörü Dieogo Simeone'nin takımında görmeyi çok istediği Faslı orta sahayı, sarı - lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun devreye girip transferi bitirdiği belirtildi.

Jose Mourınho'dan Diego Simeone'ye dev transfer çalımı! Tek bir telefonu yetti...
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İtalyan kulübü Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opisyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta sahayı Atletico Madrid'in elinden kaptı.

DIEGO SIMEONE ÇOK İSTEKLİYDİ

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Fabrizio Romano'nun haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Amrabat transferi için oldukça istekliydi.

Arjantinli hoca, Amrabat'ı Ağustos ayının sonunda ikna etmek için birkaç kez aradı.

Ancak Atletico Madrid, Amrabat'ın kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemedi.

JOSE MOURINHO İLE KONUŞTUKTAN SONRA

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Haberde Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu teklif yaptığı için, Fiorentina'nın teklifi kabul ettiği ifade edildi.

Amrabat'ın ise Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer José Mourinho Atlético Madrid fenerbahçe
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