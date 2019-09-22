SPOR

Fenerbahçe'den Avrupa'da çifte zafer

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

Atletizm Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, erkekler ve kadınlarda şampiyonluğu kazanarak çifte sevinç yaşadı.

Fenerbahçe'den Avrupa'da çifte zafer

Portekiz'in Leiria kentinde yapılan Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası yarışmaları Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. A Grubu'nda sekizer takımın şampiyonluk için yarıştığı kupada sarı-lacivertli kulüp, 2014 yılından sonra bir kez daha çifte şampiyonluk yaşadı.

Yarışmalarda erkekler müsabakalarını 119 puanla tamamlayan Fenerbahçe'nin ardından İngiltere'den Blackheath Bromley Harriers 111 puanla ikinci, İspanyol Playas de Castellon da 109 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar yarışmalarında ise sarı-lacivertli ekip 112,5 puan toplarken, Çek ekibi Olymp Brno 103 puanla ikinciliği aldı.

Erkeklerde Berke Akçam (400m engelli), Yunus Emre Gümüş (uzun atlama), Ayetullah Aslanhan (3000 metre), Batuhan Çakır (üç adım), Alperen Karahan (gülle), Burak Dertli (disk atma) ve Mehmet Kaş (çekiç atma) ilk sırayı elde eden isimler olurken, sarı-lacivertli atletler dört ikincilik, bir de üçüncülük yakaladı.

Kadınlar yarışmalarında ise Mizgin Ay (200 metre), Emine Akbingöl (3000m), Pınar Akyol (gülle atma), Özlem Becerek (disk atma), Esra Türkmen (cirit atma) ve 4×100 bayrak takımı birinci sırayı aldı. 200 metreyi kazanan Mizgin Ay, bu daldaki en iyi derecesini de 23.76'dan 23.56'ya indirme başarısı gösterdi.

Fenerbahçe, böylece kadınlarda yedinci kez, erkeklerde ise üçüncü kez U20 yaş grubunda Avrupa kulüpler şampiyonluğuna ulaştı.

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Taha Akgül gümüşte kaldıTaha Akgül gümüşte kaldı
İşte Buse Naz'ın yeni hedefiİşte Buse Naz'ın yeni hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atletizm Avrupa U20 Şampiyon Kulüpler Kupası Türkiye Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Vedat Muriqi'ten flaş Falcao açıklaması!

Vedat Muriqi'ten flaş Falcao açıklaması!

F.Bahçe'yi Vedat Muriqi kurtardı!

F.Bahçe'yi Vedat Muriqi kurtardı!

Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf

Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Muaythai Şampiyonası, 608 sporcunun katılımıyla devam ediyor

İstanbul Muaythai Şampiyonası, 608 sporcunun katılımıyla devam ediyor

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Süleyman Atlı dünya ikincisi oldu

Süleyman Atlı dünya ikincisi

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir deplasmanında Roma'ya 4-0 yenildi

UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir deplasmanında Roma'ya 4-0 yenildi

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

19. Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu

Biga Yağlı Güreş Turnuvası'nda başpehlivan Recep Kara oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.