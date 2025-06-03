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Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Livakovic'ten Mourinho sözleri: Söylenenler doğruymuş...

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda olup olmayacağı merak konusu olan isimlerden Dominik Livakovic ülke basınında verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Livakovic'ten Mourinho sözleri: Söylenenler doğruymuş...
Berker İşleyen
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hırvatistan basınından Sportske'ye konuşan Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic, geleceğine ilişkin konuştu.

Bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olmadığını ifade eden Hırvat kaleci "Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste dördüncü sezon ikinci olduk. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var, her seviyeden daha fazla hayranlık var ve şampiyonluk ünvanının 2014'ten beri yok olduğu gerçeğini kabul etmek zor. Daha önce Avrupa'da, Kupa'da da elendik ve ikincilik genel olarak olumsuz bir sonuç oldu. Hepimiz için zor." dedi.

"KABUL ETMEK ZOR"

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"Hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste dördüncü sezon ikinci olduk. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var, her seviyeden daha fazla hayranlık var ve 2014'ten beri şampiyon olamama gerçeğini kabul etmek zor."

"MOURINHO İÇİN SÖYLENENLER DOĞRU"

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"Kariyeri ne kadar özel olduğunu anlatan üst düzey bir teknik direktör olan Jose Mourinho hakkında çok şey okudum. Kendisiyle tanıştığımda ve onunla çalışmaya başladığımda, bazı şeylerin eski oyuncularının onun hakkında söyledikleriyle aynı olduğunu hemen fark ettim."

"HARİKA İLİŞKİ KURUYOR"

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"Mourinho oyuncularla çok kaliteli bir ilişki kuruyor, maksimumunuzu verebilmeniz için her şeyini veriyor, bu yüzden bunun olmasını bekliyor. Her ayrıntıya dikkat ediyor. Kampa ilk gelen, en son ayrılan o oluyor. Sakatlandığımda beni destekledi ve cesaretlendirdi. Yaptığı sert açıklamalar daha çok medyaya, bazı rakiplere veya diğer yapılara yönelik. Kulüpte ve takımda her şey aynı seviyede."

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

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"Fenerbahçe için her sezon şampiyonluk bir önceliktir. Kendi adıma söyleyebileceğim tek şey, bir sonraki hazırlıkların başından itibaren görevimi en iyi şekilde yerine getirmek ve Fenerbahçe'nin yeni sezona en iyi şekilde başlamasını sağlamak için üzerime düşeni yapacağım."

AYRILIK İDDİALARI

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"Şu anda tek kesinlik 2028'e kadar sürecek bir sözleşmem olması ve Fenerbahçe'deki kariyerime devam etmeye odaklanmış olmam. Bir şey olursa, somut bir teklif gibi, kulüp bana söyler. Her şeye onlar karar verir ve sonra muhtemelen tartışılır. Ama bunlar sadece teoriler ve ben bunların yükü altında değilim."

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transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe mourinho Dominik Livakovic
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