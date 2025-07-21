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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, dünya devine imza atmak üzere!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor. Süper Lig'den kendisine gelen teklifleri reddeden Sırp oyuncunun dünya devi Atletico Madrid'e imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, dünya devine imza atmak üzere!
Emre Şen

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic'in sözleşmesi bitmiş ve sarı-lacivertli ekip tarafından mukavelesi uzatılmamıştı. Türkiye'den ayrılan Sırp oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken ortaya flaş bir iddia atıldı.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Fenerbahçe den ayrılan Dusan Tadic, dünya devine imza atmak üzere! 1

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Başakşehir'den kendisine gelen teklifleri redden Tadic, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini ifade etti.

ATLETICO MADRID İLE İMZA AŞAMASINDA

Fenerbahçe den ayrılan Dusan Tadic, dünya devine imza atmak üzere! 2

Dünyanın en büyük takımları arasında gösterilen Atletico Madrid ile görüşen Dusan Tadic'in her an imzayı atabileceği ifade edildi.

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Atlético Madrid dusan tadic fenerbahçe
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