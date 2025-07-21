Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, dünya devine imza atmak üzere!

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic'in sözleşmesi bitmiş ve sarı-lacivertli ekip tarafından mukavelesi uzatılmamıştı. Türkiye'den ayrılan Sırp oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken ortaya flaş bir iddia atıldı.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Başakşehir'den kendisine gelen teklifleri redden Tadic, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini ifade etti.

ATLETICO MADRID İLE İMZA AŞAMASINDA

Dünyanın en büyük takımları arasında gösterilen Atletico Madrid ile görüşen Dusan Tadic'in her an imzayı atabileceği ifade edildi.