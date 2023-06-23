Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Türkiye'deki en beğendiği forveti açıkladı! Icardi yok, kendisi ikinci sırada...

Sezonu gol kralı olarak tamamlayarak Internacional'a transfer olan Enner Valencia, Fenerbahçe günleriyle ilgili AsistAnaliz'den Cansel Kemiksiz’in sorularını yanıtladı. İşte Valencia'nın açıklamaları...

INTERNACIONAL’İ TERCİH ETMESİNİN SEBEBİ NEYDİ?

“Internacional beni çok istedi. Büyük bir ilgisi vardı. Fenerbahçe ile masaya oturduk ama anlaşamadık.”

ARDA GÜLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

“Çok büyük bir yetenek. En iyi yerlerde olmasını istiyorum.”

SON OYNANAN GALATASARAY DERBİSİ SONRASI SOYUNMA ODASINDA NELER OLDU?

“İstediğimiz performansı gösteremedik ama devam etmemiz gerekiyordu. Kupa maçında odaklandık, başımızı eğmedik."

VODAFONE ARENA MI, NEF STADYUMU MU?

"Galatasaray Stadyumu'nu söyleyebilirim."

TÜRKİYE’DE OYNAYAN EN İYİ FORVET KİM?

“Önce Michy Batshuayi, sonra ben.”



