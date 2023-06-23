Fenerbahçe'den ayrılan Enner Valencia, Türkiye'deki en beğendiği forveti açıkladı! Icardi yok, kendisi ikinci sırada...

Sezonu gol kralı olarak tamamlayarak Internacional'a transfer olan Enner Valencia, Fenerbahçe günleriyle ilgili AsistAnaliz'den Cansel Kemiksiz’in sorularını yanıtladı. İşte Valencia'nın açıklamaları...
“Internacional beni çok istedi. Büyük bir ilgisi vardı. Fenerbahçe ile masaya oturduk ama anlaşamadık.”
“Çok büyük bir yetenek. En iyi yerlerde olmasını istiyorum.”
“İstediğimiz performansı gösteremedik ama devam etmemiz gerekiyordu. Kupa maçında odaklandık, başımızı eğmedik."
"Galatasaray Stadyumu'nu söyleyebilirim."
“Önce Michy Batshuayi, sonra ben.”