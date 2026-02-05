Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Rusya'da olay oldu!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçerken, forvet hattı tamamen değişiyor. Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile de vedalaştı.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ, ZENIT KAPTI

Beklenen katkıyı veremeyen Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesi Fenerbahçe tarafından resmen feshedildi. Boşa çıkan oyuncunun yeni adresi ise Rusya oldu. Rus devi Zenit, Kolombiyalı golcüyle anlaşma sağladı.

Rus basınında yer alan detaylara göre; Zenit'in bu transfer için (kiralama bedeli ve bonuslar dahil) yaklaşık 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı da öğrenildi.

RUSYA'DA "DİSİPLİN" TARTIŞMASI ÇIKTI

Transferin duyulmasıyla birlikte Zenit taraftarları sosyal medyada ayaklandı. Jhon Duran'ın geçmişte yaşadığı disiplin sorunları Rus futbolseverleri endişelendirdi.

Haberlerde, genç futbolcunun "sabıka kaydı" şu şekilde sıralandı ve taraftarların tepkisine neden oldu:

Agresif tavırları ve gördüğü gereksiz kırmızı kartlar.

Antrenmanlara geç kalma alışkanlığı.

Takım arkadaşlarıyla yaşadığı diyalog sorunları.

Fenerbahçe'de "soru işareti" olarak görülen Duran, şimdi kariyerine Rusya'da bu tartışmaların gölgesinde devam edecek.