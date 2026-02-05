SPOR

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Rusya'da olay oldu!

Sarı-Lacivertlilerde yaprak dökümü sürüyor! Youssef En-Nesyri'nin vedasının hemen ardından kiralık golcü Jhon Duran'ın da bileti kesildi. Sözleşmesi feshedilen Kolombiyalı oyuncu Rus devi Zenit'e imza atarken, oyuncunun "vukuatlı" geçmişi Rus taraftarları ikiye böldü.

Emre Şen
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketli geçerken, forvet hattı tamamen değişiyor. Youssef En-Nesyri ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran ile de vedalaştı.

FENERBAHÇE SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ, ZENIT KAPTI

Fenerbahçe den ayrılan Jhon Duran Rusya da olay oldu! 1

Beklenen katkıyı veremeyen Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesi Fenerbahçe tarafından resmen feshedildi. Boşa çıkan oyuncunun yeni adresi ise Rusya oldu. Rus devi Zenit, Kolombiyalı golcüyle anlaşma sağladı.

Rus basınında yer alan detaylara göre; Zenit'in bu transfer için (kiralama bedeli ve bonuslar dahil) yaklaşık 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı da öğrenildi.

RUSYA'DA "DİSİPLİN" TARTIŞMASI ÇIKTI

Fenerbahçe den ayrılan Jhon Duran Rusya da olay oldu! 2

Transferin duyulmasıyla birlikte Zenit taraftarları sosyal medyada ayaklandı. Jhon Duran'ın geçmişte yaşadığı disiplin sorunları Rus futbolseverleri endişelendirdi.

Haberlerde, genç futbolcunun "sabıka kaydı" şu şekilde sıralandı ve taraftarların tepkisine neden oldu:

Agresif tavırları ve gördüğü gereksiz kırmızı kartlar.

Antrenmanlara geç kalma alışkanlığı.

Takım arkadaşlarıyla yaşadığı diyalog sorunları.

Fenerbahçe'de "soru işareti" olarak görülen Duran, şimdi kariyerine Rusya'da bu tartışmaların gölgesinde devam edecek.

